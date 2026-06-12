Російський дрон атакував Запоріжжя: постраждала жінка, пошкоджено логістичний термінал

Фото: ДСНС

Про це повідомили у ДСНС, передає RegioNews .

За попередніми даними, російський БпЛА влучив по цивільній інфраструктурі міста. Внаслідок удару пошкоджено будівлю терміналу логістичного оператора.

Також за іншою адресою виникла пожежа на території приватного домоволодіння.

На місцях влучань працювали підрозділи ДСНС. Рятувальники оперативно ліквідували займання.

Інформація щодо кількості постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Нагадаємо, що з самого ранку 12 червня російські війська продовжують атакувати Херсон. Близько 4:00 окупанти скинули вибухівку з безпілотника на територію одного з ринків у Корабельному районі міста.