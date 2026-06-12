Ілюстративне фото: armyinform

Вночі 12 червня ворожий безпілотник поцілив у цех одного з промислових підприємств у Полтавському районі

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на очільника Полтавської ОВА Віталія Дяківнича.

Внаслідок влучання на території підприємства спалахнула пожежа. Рятувальники, які прибули на місце, ліквідували її.

На щастя, внаслідок нічної атаки ніхто не постраждав.

Нагадаємо, внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв поранення отримали три людини. Зранку росіяни знову атакували місто – пошкоджено транспортне підприємство.