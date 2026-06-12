Росіяни знову вдарили по Миколаєву: пошкоджено транспортне підприємство
Зранку 12 червня російська армія знову атакувала Миколаїв "шахедами"
Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім, передає RegioNews.
Внаслідок ворожої атаки постраждав чоловік – його госпіталізували.
Пошкоджені будівлі транспортного підприємства та автомобілі.
Нагадаємо, внаслідок нічної атаки "шахедів" на Миколаїв поранення отримали три людини. Усіх госпіталізували.
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