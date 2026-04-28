Вранці 28 квітня російські війська знову завдали удару по Кривому Рогу

Про це повідомив голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул, передає RegioNews.

"Ще один ворожий удар по об'єкту інфраструктури. На зараз, на жаль, один чоловік загинув, один поранений", – йдеться у повідомленні.

До цього він повідомляв, що вночі та вранці росіяни атакували місто ударними безпілотниками. Був пошкоджений об'єкт інфраструктури.

Нагадаємо, в ніч на 28 квітня російські війська майже 30 разів атакували Дніпропетровську область, застосовуючи артилерію та безпілотники. Пошкоджені приватні будинки, отримав оранення чоловік.