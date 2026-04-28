Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате вражеских обстрелов один человек погиб. Пострадал 74-летний мужчина. У него – взрывные ранения, состояние тяжелое. Медики оказывают раненому всю необходимую помощь.

Из-за удара российского БПЛА поврежден легковой автомобиль. На месте работают все профильные службы.

Напомним, утром 28 апреля российские войска снова нанесли удар по Кривому Рогу – попали по объекту инфраструктуры. Один человек погиб, еще пятеро – получили ранения.