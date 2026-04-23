Подія сталася по вулиці Сергія Набоки у Дніпровському районі столиці

Поліцейські затримали 30-річного киянина, який влаштував дебош на вулиці. Чоловік у стані алкогольного сп’яніння вирішив покататися на мотоскутері неповнолітнього хлопця.

Коли підліток відмовив незнайомцю, той дістав із багажника власної автівки болгарку та спробував зрізати замок, яким скутер був прикріплений до будівлі. Затія не вдалася, після чого розлючений чоловік схопив сокиру. Почавши голосно лаятися, він став бити нею по деревах і металевих опорах, чим налякав перехожих.

Чоловіку повідомили про підозру в хуліганстві (ч. 1 ст. 296 ККУ). Йому загрожує до п’яти років обмеження волі.

