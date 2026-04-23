Фото ілюстративне: Дніпропетровська ОДА

Російські війська 30 разів атакували з артилерії та безпілотників Дніпро, Кривий Ріг, а також Нікопольський та Синельниківський райони Дніпропетровської області, тяжких поранень зазнала жінка

Про це повідомив начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа, передає RegioNews.

За його словами, під ударом був Кривий Ріг. Пошкоджень зазнала адмінбудівля та інфраструктура. Постраждала 41-річна жінка, яку госпіталізували у важкому стані.

Вдень ворог бив по Дніпру, внаслідок чого пошкоджена інфраструктура.

У Нікопольському районі окупанти поцілили по Нікополю, Червоногригорівській, Марганецькій, Покровській і Мирівській громадах. Пошкоджені підприємство, багатоквартирні та приватні будинки, а також автомобілі.

У Синельниківському районі ворог завдав удару по Дубовиківській громаді. Наразі наслідки уточнюються.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня російські війська завдали удару по Дніпру. Ворог влучив у багатоповерхівку. Раніше повідомлялося про двох загиблих та десятьох поранених. Згодом рятувальники повідомляли, що виявили тіло ще однієї людини.