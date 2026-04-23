16:56  23 квітня
COVID-19 в Україні: за тиждень захворіли 70 людей – МОЗ
13:28  23 квітня
Російські війська просунулися поблизу Мирного на Запоріжжі – DeepState
12:16  23 квітня
Отруєння в Ужгороді: завербована РФ жінка вбила військового
UA | RU
UA | RU
23 квітня 2026, 20:47

За незаконний видобуток піску на Одещині підозри отримали 8 осіб

Читайте также на русском языке
Фото: Офіс Генерального прокурора
Читайте также
на русском языке

На Одещині викрили тривалий незаконний видобуток кар’єрного піску, який вівся у промислових масштабах і завдав довкіллю близько 1 млн грн шкоди

Про це повідомив Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

У справі повідомлено про підозру вісьмом особам. Серед них - начальник комунального підприємства, інженер та шестеро водіїв.

За даними слідства, роботи тривали з листопада 2025 року по квітень 2026 року на території двох кар’єрів поблизу міста Кодима. Видобуток здійснювали без жодних дозвільних документів, із залученням екскаваторів та вантажної техніки.

За цей час незаконно видобуто понад 1300 кубометрів піску.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 240 КК України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у змові. Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

Нагадаємо, що на Кіровоградщині до суду скерували справу директора підприємства, якого обвинувачують у незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Одеса надра незаконний видобуток
Замість мобілізації – ОПГ. Що силовики виявили у діяльності ТЦК в Одесі й Харкові
СБУ та ДБР виявили факти вимагання грошей та катування громадян під прикриттям мобілізації, а один із ТЦК перетворили на катівню
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
