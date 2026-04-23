На Одещині викрили тривалий незаконний видобуток кар’єрного піску, який вівся у промислових масштабах і завдав довкіллю близько 1 млн грн шкоди

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

У справі повідомлено про підозру вісьмом особам. Серед них - начальник комунального підприємства, інженер та шестеро водіїв.

За даними слідства, роботи тривали з листопада 2025 року по квітень 2026 року на території двох кар’єрів поблизу міста Кодима. Видобуток здійснювали без жодних дозвільних документів, із залученням екскаваторів та вантажної техніки.

За цей час незаконно видобуто понад 1300 кубометрів піску.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 3 ст. 240 КК України - незаконне видобування корисних копалин місцевого значення, вчинене у змові. Прокуратура вже звернулася до суду з клопотанням про обрання запобіжних заходів.

