Чи буде світло 24 квітня: в Укренерго попередили, на що чекати

В Україні через атаки російських окупантів нерідко вимушено запроваджують обмеження електроенергії. В Укренерго пояснили, що очікується у п'ятницю, 24 квітня

За словами енергетиків, відключення або обмеження електроенергії на п'ятницю, 24 квітня, не прогнозуються. При цьому енергетики просять громадян споживати ресурси ощадливо.

"Будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами у вечірні години - з 18:00 до 22:00", - закликають українців.

При цьому треба зауважити, що ситуація протягом дня може змінитись. Тому важливо стежити за офіційними сторінками обленерго.

