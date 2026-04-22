Після удару РФ на Харківщині загорілося сільгосппідприємство
У середу, 22 квітня, в Харківській області російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук, виникла пожежа
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.
Після влучання на території підприємства загорілася адміністративна будівля площею близько 100 квадратних метрів.
За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.
На місці події працювали підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію.
Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували Харків та 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 – постраждали.
