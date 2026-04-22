08:25  22 квітня
У Миколаєві у ванній загинув дворічний хлопчик: матері повідомили про підозру
00:35  22 квітня
В Україні стартував сезон полуниці: ціни космічні
01:35  22 квітня
Співачка Даша Астаф'єва зізналась, що була коханкою
UA | RU
UA | RU
22 квітня 2026, 09:29

Після удару РФ на Харківщині загорілося сільгосппідприємство

22 квітня 2026, 09:29
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС Харківщини
Читайте также
на русском языке

У середу, 22 квітня, в Харківській області російські війська обстріляли сільськогосподарське підприємство у селищі Великий Бурлук, виникла пожежа

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає RegioNews.

Після влучання на території підприємства загорілася адміністративна будівля площею близько 100 квадратних метрів.

За попередніми даними, загиблих і постраждалих немає.

На місці події працювали підрозділи ДСНС, медичний розрахунок та офіцер-рятувальник громади. Рятувальники ліквідували пожежу та обстежили територію.

Нагадаємо, протягом минулої доби окупанти атакували Харків та 22 населені пункти Харківської області. Внаслідок обстрілів одна людина загинула, ще 20 – постраждали.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
21 квітня 2026
"Забуті" державою. Як працює соцдопомога біля лінії фронту
Соціальна допомога в Україні багато в чому тримається на людському факторі. Яскравий приклад – робота соціальних робітників. Багато з цих людей, попри низькі зарплати і щоденні ризики обстрілів, продо...
17 квітня 2026
"Удар помсти". Чому російських "яструбів війни" обурюють обстріли України
Російські війська б'ють по українських багатоповерхівках, але російські шовіністи цьому вже не радіють
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
Віктор Шлінчак
Володимир Фесенко
Ігор Луценко
Всі блоги »