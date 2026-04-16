16 квітня 2026, 20:25

З'явилися подробиці про просування росіян на Харківщині

ілюстративне фото: з відкритих джерел
Російські загарбники намагалися зайти на околиці села Ветеринарне Дергачівської громади, але наразі просування ворога не зафіксовано

Як передає RegioNews, про це в ексклюзивному інтерв’ю виданню "Думка" розповів начальник Дергачівської міської військової адміністрації (МВА) Вячеслав Задоренко.

За його словами, населений пункт розташований поблизу державного кордону і наразі там немає цивільних осіб.

Українські підрозділи утримують позиції в селі, однак військові РФ періодично намагаються прорватися малими групами через лісосмуги.

"Ворог постійно намагається прорвати державний кордон для того, щоб зайти до населеного пункту, зробити якусь картинку для загальної російської аудиторії, що в них є якісь нові успіхи на Харківщині. Нещодавно дійсно ворог невеликими групами зайшов на околиці цього населеного пункту, де були деякі позиції, які були прямо на кордоні в лісосмузі", – зазначає Задоренко.

За його словами, підстав для паніки немає, а всі спроби ворога носять радше інформаційний характер.

Нагадаємо, російські військові розстріляли чотирьох українських бійців на Харківщині. Це сталось поблизу населеного пункту Ветеринарне.

РФ війна Харків Харківська область атака Сили оборони
