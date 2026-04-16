Появились подробности о продвижении россиян в Харьковской области

Российские захватчики пытались зайти на окраины села Ветеринарное Дергачевское общество, но пока продвижение врага не зафиксировано

Как передает RegioNews, об этом в эксклюзивном интервью изданию "Мысль" рассказал начальник Дергачевской городской военной администрации (МВА) Вячеслав Задоренко.

По его словам, населенный пункт расположен вблизи государственной границы и в настоящее время там нет гражданских лиц.

Украинские подразделения удерживают позиции в деревне, однако военные РФ периодически пытаются прорваться малыми группами через лесополосы.

"Враг постоянно пытается прорвать государственную границу для того, чтобы зайти в населенный пункт, сделать какую-то картинку для общей российской аудитории, что у них есть какие-то новые успехи на Харьковщине. Недавно действительно враг небольшими группами зашел на окраины этого населенного пункта, где находились некоторые позиции, которые были прямо на границе в лесополосе", – отмечает Задоренко.

По его словам, оснований для паники нет, а все попытки врага носят скорее информационный характер.

Напомним, российские военные расстреляли четырех украинских бойцов в Харьковской области. Это произошло вблизи населённого пункта Ветеринарное.