Росіяни поцілили по лікарні у Херсоні: постраждали четверо працівників
Зранку 14 квітня ворог вдарив ударним дроном типу "Молнія" по лікарні у центральному районі Херсона
Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає RegioNews.
Через атаку постраждали четверо працівників лікарні: 67-річний чоловік та жінки 42, 51 та 39 років. Попередньо, вони дістали вибухові травми.
Постраждалим надають необхідну медичну допомогу.
Нагадаємо, минулої доби на Херсонщині через ворожі обстріли загинули дві людини, 14 – поранені.
08 квітня 2026
Вибори "за два місяці". Чому Зеленський ризикує опинитися у вакуумі легітимності
Проект змін до виборчого законодавства, роботу над яким Україна ніби як розпочала ще минулого року, і наразі не завершила, може виглядати передчасним і в чомусь навіть провокативним. Але без нього у р...
06 квітня 2026
"єБачок" і "Тисячовесна". Як влада розтринькала Резервний фонд
Україна на межі фінансової катастрофи прагне не уникнути її, а роздати якомога більше грошей
03 квітня 2026
В очікуванні виборів: як змінюються політичні розклади на Полтавщині
"Довіра" нарощує м'язи, "За майбутнє" шукає своє майбутнє, а у партії влади точаться підкилимні війни
31 березня 2026
Ідентифікуй себе на камеру: як літні українці змушені боротися за пенсії
До 1 квітня пенсіонери, які проживають на тимчасово окупованих територіях (ТОТ), ризикують зіткнутися з "заморожуванням" пенсій якщо не підтвердять, що не отримують виплати з РФ
На трасі Київ – Харків водійка Porsche врізалась у відбійник і втекла з місця ДТП
14 квітня 2026, 10:49Військовий збір діятиме ще три роки після війни: Зеленський підписав закон
14 квітня 2026, 10:42На Сумщині чоловік ґвалтував 12-річну падчерку та її подругу
14 квітня 2026, 10:30Наслідки обстрілів Сумщини: пошкоджені будинки та гімназія, є жертви
14 квітня 2026, 10:28Російський "шахед" влучив в адмінбудівлю у центрі Чернігова
14 квітня 2026, 10:11Росіяни знову атакували Кривий Ріг: виникла пожежа
14 квітня 2026, 09:57Квартирна афера в Бучі: 66 людей втратили житло і гроші
14 квітня 2026, 09:52На Закарпатті загасили масштабну пожежу на сміттєзвалищі
14 квітня 2026, 09:43У Броварах на Київщині стався теракт: що відомо
14 квітня 2026, 09:31
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
