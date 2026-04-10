Зима у квітні: Харків засипає снігом

У Харкові вночі 10 квітня розпочався снігопад, який триває досі

Про це повідомляє кореспондент видання "Думка", передає RegioNews.

Опади почалися вдосвіта у північних районах міста. Станом на 8:45 сніг не припинявся і навіть посилювався.

Уже зараз снігом вкрито майже всю територію міста, за винятком основних проїзних шляхів.

На цей час температура повітря у Харкові становить від 0 до +2 градусів.

Як повідомлялось, найближчими днями в Україні утримається прохолодна дощова погода, місцями прогнозують мокрий сніг та нічні заморозки до -3 градусів.

Напередодні 8 квітня Івано-Франківщину замітало снігом. Він вкрив гірські райони (Надвірна, Микуличин, Яремче) та високогір’я Карпат.