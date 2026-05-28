11:49  28 травня
Пограбував офіс після атаки на Київ: чоловіку загрожує до 10 років
08:38  28 травня
Зламали руку, застосували шокер і газ: на Волині судитимуть працівника ТЦК
08:20  28 травня
"Вам не жить в селі": на Полтавщині п'яний чоловік погрожував переселенцям зброєю
UA | RU
UA | RU
28 травня 2026, 15:30

Організаторам схеми ухилення від мобілізації у Дніпрі загрожує до 9 років в’язниці

28 травня 2026, 15:30
Читайте также на русском языке
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

Правоохоронці Дніпра скерували до суду обвинувальні акти щодо організатора та спільника, які налагодили схему незаконного зняття військовозобов'язаних з обліку

Про це повідомляє поліція Дніпропетровської області, передає RegioNews.

Як повідомили правоохоронці, використовуючи корупційні зв’язки у військово-лікарських комісіях та міських лікарнях, забезпечували "клієнтів” лікарськими довідками з фіктивними діагнозами.

Це дозволяло їм стати непридатними до служби, в такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Тепер їм може загрожувати до девʼяти років позбавлення волі.

У листопаді 2025 року правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали посередника безпосередньо під час отримання першого траншу у сумі 10 000 доларів.

Також правоохоронці затримали й самого організатора.

Тоді поліцейські вилучили понад 1 млн грн готівкою, медичні документи щодо шістьох військовозобов’язаних, люксові годинники, чорнові записи. На підставі зібраних доказів обом повідомили про підозру.

Нині обвинувальні акти щодо організатора та спільника скеровано до суду за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

Нагадаємо, що СБУ та Нацполіція викрили п’ять нових схем ухилення від мобілізації. У різних регіонах затримали організаторів.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
Дніпро в'язниця мобілізація ухилення від мобілізації схема
25 травня 2026
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
В Україні переглядаються підходи до вимог мобілізації. У Раді депутати зареєстрували законопроект який пропонує стягувати оплату із заброньованих. У МОЗ збираються зняти бронь з частини медиків для по...
22 травня 2026
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Історія з "порноофісами" потенційно є значно серйознішою за банальні корупційні схеми
12 травня 2026
Мендель і Карлсон: чому Зеленський сам винен у цьому інтерв'ю
Шостий президент сам, фактично за руку, привів у владу людей, які тепер воюють проти нього
08 травня 2026
Мігранти в Івано-Франківську. Хто зароблятиме рейтинги на новому страху українців
Українські праворадикальні політики отримали свій шанс завдяки війні
Кривавий конфлікт на Дніпропетровщині: 59-річний гість із Києва поранив ножем місцевого мешканця
28 травня 2026, 15:59
Судитимуть очільницю "ради депутатів" Нової Каховки
28 травня 2026, 15:47
На Київщині ВАЗ "вилетів" у кювет: загинуло двоє дітей
28 травня 2026, 14:45
У Харкові чоловік сам зробив собі бронювання від мобілізації
28 травня 2026, 14:20
Скандал на Вінниччині: ФОП зниклого військового два роки отримував держконтракти
28 травня 2026, 13:58
У Запоріжжі затримали майора поліції за підозрою у зґвалтуванні неповнолітньої
28 травня 2026, 13:38
На Хмельниччині провели масштабний військовий вишкіл для молоді
28 травня 2026, 13:19
У Рівному масове отруєння в дитячому розважальному закладі
28 травня 2026, 12:50
У Генштабі підтвердили ураження НПЗ "Туапсинский”, об'єктів ППО та командних пунктів ворога
28 травня 2026, 12:40
27 квітня 2026
Прикордонники показали знищення ворожої техніки та ліквідацію групи окупантів
20 квітня 2026
Прикордонники показали, як знищили девʼять російських "Молній" на Харківщині
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
Всі відео »
Працюють жінки та пенсіонери: як у регіонах переживають посилення мобілізації
Справа про "порноофіси": коли держава легалізує порноіндустрію
Всі публікації »
Віктор Шлінчак
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Вікторія Сюмар
Всі блоги »