Організаторам схеми ухилення від мобілізації у Дніпрі загрожує до 9 років в’язниці

Правоохоронці Дніпра скерували до суду обвинувальні акти щодо організатора та спільника, які налагодили схему незаконного зняття військовозобов'язаних з обліку

Як повідомили правоохоронці,

Як повідомили правоохоронці, використовуючи корупційні зв’язки у військово-лікарських комісіях та міських лікарнях, забезпечували "клієнтів” лікарськими довідками з фіктивними діагнозами.

Це дозволяло їм стати непридатними до служби, в такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон. Тепер їм може загрожувати до девʼяти років позбавлення волі.

У листопаді 2025 року правоохоронці за силової підтримки роти поліції особливого призначення затримали посередника безпосередньо під час отримання першого траншу у сумі 10 000 доларів.

Також правоохоронці затримали й самого організатора.

Тоді поліцейські вилучили понад 1 млн грн готівкою, медичні документи щодо шістьох військовозобов’язаних, люксові годинники, чорнові записи. На підставі зібраних доказів обом повідомили про підозру.

Нині обвинувальні акти щодо організатора та спільника скеровано до суду за ч. 3 ст. 332 (незаконне переправлення осіб через державний кордон України.

