Ракетний удар по Харкову 7 березня: рятувальні роботи завершені

Фото: ДСНС

У Харкові в будинку, куди в суботу влучила російська ракета, завершили пошуково-рятувальні роботи

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

"Вони (роботи, – прим.ред.) тривали понад дві доби. Рятувальники метр за метром розбирали важкі бетонні конструкції. Всього було вивезено понад 2400 кубометрів будматеріалів. Це був цілеспрямований удар. Серед ночі, коли десятки родин – жителів цієї пʼятиповерхівки – спали", – йдеться у повідомленні.

На жаль, внаслідок ворожого удару загинули 10 людей, серед них дві дитини: 7-річний хлопчик та 13-річна дівчинка.

"З-під завалів дебоковано фрагменти тіл, ідентифікація ще триває", – йдеться у повідомленні.

Як повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов, знайдені під уламками тіла та фрагменти тіл свідчать про те, що загиблих станом на ранок 9 березня – 11. Він додав, що точна інформація буде відома після проведення експертиз.

Щонайменше 16 людей травмовані внаслідок атаки, серед них – три дитини.

"Кінологи з пошуковими собаками ще продовжуватимуть працювати і після завершення рятувальної операції – відповідно до заяв, зниклими безвісти залишаються ще 4 людини", – зазначили у ДСНС.

Загалом внаслідок ракетного удару 7 березня пошкоджені близько 20 будинків, автомобілі, заклад освіти.

До розбору завалів і ліквідації наслідків ракетного удару були залучені сотні фахівців. Працювали кінологи, верхолази, інженерний підрозділ, команди ДСНС з інших регіонів. Психологи надали допомогу десяткам людей.

Зазначається, що роботу ускладнювали постійні тривоги.

Нагадаємо, 7 березня РФ нанесла удар по багатоповерхівці у Харкові. Для цього росіяни застосували нову крилату ракету. Серед жертв – лікарка-стоматолог, учителька.