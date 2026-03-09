Ракетный удар по Харькову 7 марта: спасательные работы завершены
В Харькове в доме, куда в субботу попала российская ракета, завершили поисково-спасательные работы
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГСЧС.
"Они (работы, – прим.ред.) продолжались более двух суток. Спасатели метр за метром разбирали тяжелые бетонные конструкции. Всего было вывезено более 2400 кубометров стройматериалов. Это был целенаправленный удар. Среди ночи, когда десятки семей – жителей этой пятиэтажки – спали", – говорится в сообщении.
К сожалению, в результате вражеского удара погибли 10 человек, среди них два ребенка: 7-летний мальчик и 13-летняя девочка.
"Из-под завалов дебокированы фрагменты тел, идентификация еще продолжается", – говорится в сообщении.
Как сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, найденные под обломками тела и фрагменты тел свидетельствуют о том, что погибших по состоянию на утро 9 марта – 11. Он добавил, что точная информация известна будет после проведения экспертиз.
По меньшей мере 16 человек травмированы в результате атаки, среди них – три ребенка.
"Кинологи с поисковыми собаками еще будут продолжать работать и после завершения спасательной операции – согласно заявлениям, пропавшими без вести остаются еще 4 человека", – отметили в ГСЧС.
Всего в результате ракетного удара 7 марта повреждены около 20 домов, автомобили, учебное заведение.
К разбору завалов и ликвидации последствий ракетного удара были вовлечены сотни специалистов. Работали кинологи, верхолазы, инженерное подразделение, команды ГСЧС из других регионов. Психологи оказали помощь десяткам людей.
Отмечается, что работу осложняли постоянные тревоги.
Напомним, 7 марта РФ нанесла удар по многоэтажке в Харькове. Для этого россияне применили новую крылатую ракету. Среди жертв – врач-стоматолог, учительница.