05 березня
У Львові СБУ та поліція перевірятимуть документи і авто до 9 березня
05 березня
Вбивство у Полтаві: підозрюваного заарештували на 60 діб
05 березня
$15 тисяч за "закриті очі": до суду передали справу ексінспектора Львівської митниці
05 березня 2026

З 6 березня на дорогах України запрацюють 37 нових камер автофіксації

05 березня 2026
Ілюстративне фото: з відкритих джерел
З 6 березня на автомобільних дорогах України запрацюють ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень правил дорожнього руху

Про це повідомив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, передає RegioNews.

За його словами, 35 із них встановлять у нових місцях, ще 2 прилади відновлять роботу.

Найбільше комплексів встановлено у Київській області, а також у містах Бровари, Обухів, Вишгород, Біла Церква, Чернігів, Вінниця, Чорноморськ, Золотоноша та на магістральних автодорогах у Львівській, Івано-Франківській, Житомирській, Волинській та Одеській областях.

Нові комплекси контролюватимуть швидкість на перехрестях, проспектах та магістральних трасах, спрямованих у бік великих міст та населених пунктів.

Зокрема, у Броварах прилади встановлені на перехрестях вулиць Київська – Героїв України – Чорновола В’ячеслава та Київська – Шевченка; в Обухові – на вул. Київська, 119; у Вишгороді – на перехрестях вул. Шолуденка – Борисо-Глібська та просп. Шевченка – вул. Набережна; у Білій Церкві – на бульварі Олександрійському та проспектах Князя Володимира і Незалежності.

Комплекси також запрацюють на магістральних трасах: М-07, Р-02, М-05, М-06, Н-10, Н-09, М-11, Т-14–16, М-15 та Р-15, охоплюючи ключові напрямки для великих міст і транзитних потоків.

Загальна кількість працюючих комплексів становитиме 377.

З розташуванням усіх комплексів автофіксації ПДР можна ознайомитися за посиланням.

Нагадаємо, в Україні запустили систему автоматичної фото- і відеофіксації порушень правил дорожнього руху з 1 червня 2020 року. Спочатку цю ініціативу запровадили в Київській області та Києві.

Україна ПДР водії дороги камери компекс автоматичної фіксації
