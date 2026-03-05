Фото: поліція

ДТП сталася у Хмельницькому 4 березня близько 08:30 на вулиці Західно-Окружній

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Зіткнулися автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель, та мікроавтобус Opel Vivaro під керуванням 41-річного жителя Чернівецької області.

Внаслідок ДТП водій Toyota та 60-річний пасажир мікроавтобуса отримали травми. Обох госпіталізували.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.