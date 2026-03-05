У Хмельницькому зіткнулися легковик та мікроавтобус: двоє постраждалих
ДТП сталася у Хмельницькому 4 березня близько 08:30 на вулиці Західно-Окружній
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.
Зіткнулися автомобіль Toyota, за кермом якого перебував 40-річний місцевий житель, та мікроавтобус Opel Vivaro під керуванням 41-річного жителя Чернівецької області.
Внаслідок ДТП водій Toyota та 60-річний пасажир мікроавтобуса отримали травми. Обох госпіталізували.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Нагадаємо, вранці 3 березня на Черкащині після зіткнення з вантажівкою автомобіль Renault Taliant вилетів у кювет. Водій легковика загинув на місці. Двоє його пасажирів отримали травми.
