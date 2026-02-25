Фото: pixabay

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Наразі обвинувальний акт направлений до суду для розгляду по суті.

Обвинуваченому загрожує до десяти років позбавлення волі. Його судитимуть за ч. 4 ст. 186 КК України (грабіж, вчинений в умовах воєнного стану).

Нагадаємо, подія сталася у грудні минулого року на проспекті Європейського Союзу. Тоді 42-річний киянин пограбував ветерана ЗСУ з протезом ноги, який вигулював собаку. Нападник вирвав із рук 22-річного потерпілого телефон та втік, проте оперативники встановили його особу та затримали.