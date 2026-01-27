Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів

Ілюстративне фото

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що медики допомагали чоловікам призовного віку оформлювати фіктивні інвалідності, щоб ті могли вільно пересуватись, або за бажанням навіть виїхати за кордон. Зазначається, що за двох чоловіків вони отримали загалом 21 000 доларів хабарів.

У "пакет послуг" входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішення уповноваженими особами для одержання необхідних груп інвалідності.

Правоохоронці повідомили медикам про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у майже 3 млн грн кожному.

