27 січня 2026, 12:45

Десятки тисяч "зеленими" за діагноз: на Одещині викрили медиків, які торгували довідками для ухилянтів

27 січня 2026, 12:45
Ілюстративне фото
Правоохоронці викрили схему ухилення від призову, яку розробили двоє одеських медиків. Вони допомагали оформлювати фіктивну інвалідність

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, передає RegioNews.

Відомо, що медики допомагали чоловікам призовного віку оформлювати фіктивні інвалідності, щоб ті могли вільно пересуватись, або за бажанням навіть виїхати за кордон. Зазначається, що за двох чоловіків вони отримали загалом 21 000 доларів хабарів.

У "пакет послуг" входило виготовлення необхідної медичної документації та вплив на прийняття рішення уповноваженими особами для одержання необхідних груп інвалідності.

Правоохоронці повідомили медикам про підозру. Їм обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у майже 3 млн грн кожному.

Нагадаємо, правоохоронці викрили 44-річного киянина, який організував схему ухилення від мобілізації під виглядом оформлення документів на постійний догляд за особою з інвалідністю.

27 січня 2026
