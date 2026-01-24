22:55  23 січня
Витрати через блекаути зростають, а ціни падають: що відбувається з молоком в Україні
23:05  23 січня
Ексголова ДПСУ, який отримував хабарі за контрабанду сигарет, може вийти з-під варти під заставу
01:30  24 січня
"Пострадянський хаос": зірка "Тихої Нави" розповіла, як в Україні знімають секс-сцени
UA | RU
UA | RU
24 січня 2026, 09:08

Наслідки масованої атаки на Харків: виникли пожежі, постраждали 19 людей

24 січня 2026, 09:08
Читайте также на русском языке
Фото: ДСНС
Читайте также
на русском языке

Вночі 24 січня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Зафіксовані 25 ударів по 10 локаціям

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Посадовець зазначив, що у небі над регіоном вночі спостерігалися понад 100 ворожих безпілотників.

Внаслідок ударів у Харкові постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. Наразі в лікарні перебувають двоє поранених. Їм надається вся необхідна меддопомога.

Через ворожу атаку вибиті вікна у навколишніх будинках, пошкоджені понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселили більше 40 людей.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

За інформацією ДСНС, в Індустріальному районі міста горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

У Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
війна обстріли Харків постраждалі наслідки безпілотники
23 січня 2026
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Останній форум у Давосі вийшов схожим на поминки за колишнім світовим ладом
22 січня 2026
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Історія із бронювальним працевлаштуванням Володимира Петрова на Національному військовому меморіальному кладовищі може вийти боком не тільки йому самому, а й владі
16 січня 2026
Знову за ґрати? Пригадуємо попередні арешти Тимошенко
Юлія Володимирівна може утретє в житті потрапити за ґрати
06 січня 2026
Історія українських референдумів: як це було
Як українців опитували на всеукраїнському і регіональному рівнях, і що з цього виходило
На Харківщині автівка вилетіла з дороги та перекинулась: загинула двомісячна дитина, є постраждалі
24 січня 2026, 12:53
Кинув коктейль Молотова у квартиру: на Житомирщині чоловік намагався спалити жінку з дитиною
24 січня 2026, 12:24
Нічна атака на Харків: зросла кількість постраждалих
24 січня 2026, 11:48
Під час перемовин в Абу-Дабі Україна та РФ не наблизилися до компромісу, – Reuters
24 січня 2026, 11:17
Через обстріл Києва майже 6000 будинків залишились без опалення
24 січня 2026, 10:55
РФ вночі атакувала Україну "Цирконами", балістикою та крилатими ракетами: є влучання на 17 локаціях
24 січня 2026, 10:23
У Києві після масованої атаки РФ знеструмлені 88 тисяч родин
24 січня 2026, 09:56
Майже весь Чернігів залишився без світла через нічний обстріл
24 січня 2026, 09:29
Масований удар по Києву: пошкоджена кондитерська фабрика, є загибла та поранені
24 січня 2026, 08:39
07 серпня 2025
Бійці "Фенікса" ліквідували піхоту й бронетехніку ворога на Донеччині
06 серпня 2025
Прикордонники на півдні майстерно знищили FPV-дроном російську гармату Д-30
05 серпня 2025
Українські бійці висадили у повітря російський "Град" на Донеччині
Всі відео »
Світ після порядку. Як цьогорічний Давос допоможе Україні та Європі
Він більше не працює на цвинтарі. Чи посадять політтехнолога Петрова
Всі публікації »
Юрій Чевордов
Остап Дроздов
Володимир Фесенко
Всі блоги »