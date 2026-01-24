Фото: ДСНС

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.

Посадовець зазначив, що у небі над регіоном вночі спостерігалися понад 100 ворожих безпілотників.

Внаслідок ударів у Харкові постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. Наразі в лікарні перебувають двоє поранених. Їм надається вся необхідна меддопомога.

Через ворожу атаку вибиті вікна у навколишніх будинках, пошкоджені понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселили більше 40 людей.

Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.

За інформацією ДСНС, в Індустріальному районі міста горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.

У Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.

Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.