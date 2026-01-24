Наслідки масованої атаки на Харків: виникли пожежі, постраждали 19 людей
Вночі 24 січня російська армія атакувала Харків безпілотниками. Зафіксовані 25 ударів по 10 локаціям
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Посадовець зазначив, що у небі над регіоном вночі спостерігалися понад 100 ворожих безпілотників.
Внаслідок ударів у Харкові постраждали 19 людей, серед них – 12-річний хлопчик. Наразі в лікарні перебувають двоє поранених. Їм надається вся необхідна меддопомога.
Через ворожу атаку вибиті вікна у навколишніх будинках, пошкоджені понад 60 автомобілів. З одного з будинків відселили більше 40 людей.
Екстрені служби продовжують працювати на місці, ліквідують наслідки влучання та фіксують черговий злочин окупантів.
За інформацією ДСНС, в Індустріальному районі міста горіли житлові багатоповерхівки, а також будівля підприємства. Пошкоджені будівлі гуртожитку та медзакладу.
У Немишлянському районі горів приватний житловий будинок.
Нагадаємо, внаслідок нічного російського ракетно-дронового удару у Києві одна людина загинула, щонайменше четверо поранені. Пошкоджена кондитерська фабрика, сталася пожежа на території гаражного кооперативу.