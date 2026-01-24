22:55  23 января
24 января 2026, 09:08

Последствия массированной атаки на Харьков: возникли пожары, пострадали 19 человек

24 января 2026, 09:08
Фото: ГСЧС
Ночью 24 января российская армия атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Чиновник отметил, что в небе над регионом ночью наблюдалось более 100 вражеских беспилотников.

В результате ударов в Харькове пострадали 19 человек, среди них – 12-летний мальчик. В больнице находятся двое раненых. Им предоставляется вся необходимая медпомощь.

Из-за вражеской атаки выбиты окна в окрестных домах, повреждены более 60 автомобилей. Из одного из домов отселили более 40 человек.

Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов.

По информации ГСЧС, в Индустриальном районе города горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Повреждены здания общежития и медучреждения.

В Немышлянском районе горел частный жилой дом.

Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.

