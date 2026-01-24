Последствия массированной атаки на Харьков: возникли пожары, пострадали 19 человек
Ночью 24 января российская армия атаковала Харьков беспилотниками. Зафиксировано 25 ударов по 10 локациям
Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Чиновник отметил, что в небе над регионом ночью наблюдалось более 100 вражеских беспилотников.
В результате ударов в Харькове пострадали 19 человек, среди них – 12-летний мальчик. В больнице находятся двое раненых. Им предоставляется вся необходимая медпомощь.
Из-за вражеской атаки выбиты окна в окрестных домах, повреждены более 60 автомобилей. Из одного из домов отселили более 40 человек.
Экстренные службы продолжают работать на месте, ликвидируют последствия попадания и фиксируют очередное преступление оккупантов.
По информации ГСЧС, в Индустриальном районе города горели жилые многоэтажки, а также здание предприятия. Повреждены здания общежития и медучреждения.
В Немышлянском районе горел частный жилой дом.
Напомним, в результате ночного российского ракетно-дронового удара в Киеве один человек погиб, по меньшей мере четверо ранены. Повреждена кондитерская фабрика, произошел пожар на территории гаражного кооператива.