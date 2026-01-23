11:57  23 січня
23 січня 2026, 12:15

Вважала його рідним дідусем: на Харківщині чоловік регулярно ґвалтував 12-річну онуку

23 січня 2026, 12:15
Ілюстративне фото
На Харківщині затримали чоловіка, який неодноразово ґвалтував 12-річну дитину. Це була онука його дружини

Про це повідомляє поліція Харківської області, передає RegioNews.

Правоохоронці з'ясували, що з 2022 до середини 2023 року, а також влітку 2025 роки нерідний дідусь (другий чоловік бабусі) ґвалтував 12-річну дівчинку. Це стало після того, як мати дитини помітила зміни в її поведінці. Жінка звернулась до психолога, а вже під час роботи зі спеціалістом стало відомо про факти насильства.

67-річному чоловіку вже повідомили про підозру. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Йому загрожуватиме до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині затримали чоловіка, який на вулиці намагався зґвалтувати 14-річну дівчину. Зловмиснику загрожує до 12 років вʼязниці.

діти педофіл Харківська область
23 січня 2026
