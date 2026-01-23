Считала его родным дедушкой: в Харьковской области мужчина регулярно насиловал 12-летнюю внучку

Иллюстративное фото

В Харьковской области задержали мужчину, который неоднократно насиловал 12-летнего ребенка. Это была внучка его жены

Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает RegioNews.

Правоохранители выяснили, что с 2022 по середину 2023 года, а также летом 2025 года неродной дедушка (второй муж бабушки) насиловал 12-летнюю девочку. Это стало после того, как мать ребенка заметила изменения в его поведении. Женщина обратилась к психологу, а уже при работе со специалистом стало известно о фактах насилия.

67-летнему мужчине уже сообщили о подозрении. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, во Львовской области задержали мужчину, который на улице пытался изнасиловать 14-летнюю девушку. Злоумышленнику грозит до 12 лет тюрьмы.