У Дніпрі під час тривоги пролунали вибухи: Shahed зачепився за дроти

Фото: "Відомо"

У Дніпрі в понеділок, 5 січня, під час повітряної тривоги пролунала серія вибухів

Про це пише видання "Відомо" та місцеві телеграм-канали, передає RegioNews.

За попередньою інформацією, один із ударних безпілотників типу Shahed зачепився за дроти та вибухнув.

Як повідомляють місцеві медіа, тривогу в області оголосили близько 9:30 через загрозу застосування ворожих БпЛА. Згодом Повітряні сили ЗСУ попередили безпосередньо про небезпеку для Дніпра, після чого мешканці міста почули вибухи.

За даними ОВА, внаслідок атаки БпЛА у Дніпрі виникла пожежа. Пошкоджене підприємство. Також понівечені авто, лінія електропередач.

Станом на цю хвилину інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Раніше повідомлялося, що цієї ночі російські війська атакували Україну 9 балістичними ракетами типу Іскандер-М та зенітними керованими ракетами С-300, а також 165 ударними безпілотниками. Влучання зафіксовано на 10 локаціях, уламки збитих літальних апаратів впали на 9 локаціях.