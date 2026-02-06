Стало відомо, як відключатимуть світло 7 лютого

ілюстративне фото: з відкритих джерел

У суботу, 7 лютого, у всіх регіонах України протягом всієї доби застосовуватимуть заходи обмеження споживання електроенергії

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Укренерго.

Причиною обмежень в компанії назвали наслідки масованих російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти.

В Укренерго вкотре не конкретизували графіки погодинних обмежень та графіки обмеження потужності для промислових споживачів. Лише підтвердили, що такі будуть. Натомість зазначили, що ситуація в енергосистемі може змінитись.

"Час та обсяг застосування відключень за вашою адресою – дізнавайтесь на офіційних сторінках обленерго у вашому регіоні", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялось, борги на енергоринку зросли більш ніж на 20%. Наразі вони досягнули позначки близько 42 мільярдів гривень.