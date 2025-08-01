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01 серпня 2025, 00:40

На Харківщині і Полтавщині працював масштабний бізнес назаконного алкоголю

01 серпня 2025, 00:40
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці викрили зловмисників, які продавали фальсифікований алкоголь і сигарети. "Бізнес" діяв у Харкові та Полтаві

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

Троє чоловіків налагодили масштабну схему збуту нелегального алкоголю та тютюну на території Полтавської та Харківської областей. З лютого по червень минулого року вони продавали алкоголь в пластикових пляшках без ліцензій, а також сигарети без акцизів.

Організатором схеми був харків'янин. Пізніше він залучив спільників. Один із них займався доставкою товарів, а інший — шукав клієнтів. Продавали фальсифікат через інтернет, а потім зберігали в гаражах і транспортували по регіонах. Пляшки із сумнівною рідиною продавали в Харкові, Полтаві та передмістях — 5 л спирту коштувало лише 250–300 грн.

Правоохоронці під час обшуків знайшли сотні літрів рідини з характерним запахом спирту, підроблений коньяк, горілку у тетропаках з написами "Jack Daniels", "Hennessy" та інше. Також вилучили понад 1 500 пачок сигарет без акцизів, зокрема брендів "Compliment", "Marlboro", "Lucky Strike", "Winston" та "Sobranie".

Суд визнав всіх зловмисників винними. Організатор схеми отримав штраф у розмірі 102 тис. грн, двоє інших — по 85 тис. грн. Вилучені товари будуть знищені.

Нагадаємо, раніше викрили жителя Львова, який організував підпільний цех у житловому масиві. Під час обшуків у нього знайшли тютюнових виробів на понад мільйон гривень.

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