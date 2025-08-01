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01 августа 2025, 00:40

В Харьковской и Полтавской области работал масштабный бизнес назаконного алкоголя

01 августа 2025, 00:40
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Фото: Нацполиция
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Правоохранители разоблачили злоумышленников, продававших фальсифицированный алкоголь и сигареты. "Бизнес" действовал в Харькове и Полтаве

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

Трое мужчин наладили масштабную схему сбыта нелегального алкоголя и табака на территории Полтавской и Харьковской областей. С февраля по июнь в прошлом году они продавали алкоголь в пластиковых бутылках без лицензий, а также сигареты без акцизов.

Организатором схемы был харьковчанин. Позже он привлек сообщников. Один из них занимался доставкой товаров, а другой искал клиентов. Продавали фальсификат через Интернет, а затем хранили в гаражах и транспортировали по регионам. Бутылки с сомнительной жидкостью продавали в Харькове, Полтаве и пригородах - 5 л спирта стоило всего 250-300 грн.

Правоохранители во время обысков обнаружили сотни литров жидкости с характерным запахом спирта, поддельный коньяк, водку в тетропаках с надписями "Jack Daniels", "Hennessy" и прочее. Также изъяли более 1500 пачек сигарет без акцизов, в частности брендов "Compliment", "Marlboro", "Lucky Strike", "Winston" и "Sobranie".

Суд признал всех злоумышленников виновными. Организатор схемы получил штраф в размере 102 тыс. грн, двое других — по 85 тыс. грн. Изъятые товары будут уничтожены.

Напомним, ранее разоблачили жителя Львова, который организовал подпольный цех в жилом массиве. Во время обысков у него нашли табачных изделий более чем на миллион гривен.

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