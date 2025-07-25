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25 липня 2025, 17:23

Жителя Харківщини засудили за вируб дерев: як його покарали

25 липня 2025, 17:23
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Ілюстративне фото
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У Харківській області чоловіка судили за незаконно вирублені дерева. На це він не мав жодних документів

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Харківській області судили браконьєра. За даними реєстру судових рішень, чоловік зрубав чотири живі дерева ясеня та одне сухостійне в захисній лісосмузі поблизу села Кінне. На це в нього не було жодних дозвільних документів.

Згодом він попросив знайомого допомогти перевезти деревину. Проте під час транспортування їх зупинили правоохоронці.

Чоловік визнав провину та погодився з усіма вимогами. Суд призначив йому рік позбавлення волі, але звільнив його від відбування покарання з випробувальним терміном на рік.

Тепер чоловік повинен буде компенсувати Лозівській громаді 78,5 тисячі гривень шкоди, та 17 тисяч гривень на судову експертизу. Загалом він повинен сплатити понад 95 тисяч гривень.

Нагадаємо, раніше на Закарпатті лісник отримав підозру у службовій недбалості. Зазначається, що внаслідок його бездіяльності знищено 256 дерев, а загальна сума завданих збитків перевищила 5,2 мільйона гривень.

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