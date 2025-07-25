Жителя Харьковщины осудили за вырубку деревьев: как его наказали
В Харьковской области мужчину судили за незаконно вырубленные деревья. На это у него не было никаких документов
Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.
В Харьковской области судили браконьера. По данным реестра судебных решений, мужчина срубил четыре живых дерева ясеня и одно сухостойное в защитной лесополосе вблизи села Кинне. На это у него не было никаких разрешительных документов.
Позже он попросил знакомого помочь перевезти древесину. Однако при транспортировке их остановили правоохранители.
Муж признал вину и согласился со всеми требованиями. Суд назначил ему год лишения свободы, но освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком в год.
Теперь мужчина должен будет компенсировать Лозовской общине 78,5 тысячи гривен вреда, и 17 тысяч гривен на судебную экспертизу. В общей сложности он должен оплатить более 95 тысяч гривен.
Напомним, ранее в Закарпатье лесник получил подозрение в служебной халатности. Отмечается, что в результате его бездействия уничтожено 256 деревьев, а общая сумма нанесенного ущерба превысила 5,2 миллиона гривен.