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Харківська область увійшла в список "лідерів" за скаргами до мовного омбудсмена. "Обігнали" лише Одеська область та Київ

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

За даними Кабінету міністрів, у першому півріччі 2025 року до Уповноваженого із захисту державної мови надійшло 1410 звернень громадян. Харківська область у "ТОП-3": в регіоні звернулись зі скаргами щодо мови 171 раз. Також у перелік увійшли:

Київ - 582 скарги;

Одеська область - 178 скарг;

Дніпропетровська область - 138 скарг;

Київська область - 54 скарги.

Найбільш розповсюджена проблема — це інтернет-торгівля. Тобто, випадки, коли на сайті відсутня українська мова, або за замовчуванням завантажується російська версія. На це поскаржились 378 громадян.

Ще 293 скарги було про сферу публічної інформації. Йдеться про порушення вимог закону про державну мову на вивісках, табличках, афішах та іншій публічній інформації. Крім того, було 230 звернень про використання працівниками недержавної мови при наданні послуг.

Нагадаємо, що 2 липня звільнили з посади Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Кременя. Це рішення ухвалили у зв’язку із завершенням терміну перебування його на посаді. Він перебував на посаді 5 років, з 8 липня 2020 року.