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Харьковская область вошла в список "лидеров" по жалобам к языковому омбудсмену. "Обогнали" только Одесская область и Киев

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

По данным Кабинета министров, в первом полугодии 2025 года в Уполномоченный по защите государственного языка поступило 1410 обращений граждан. Харьковская область в "ТОП-3": в регионе обратились с жалобами по языку 171 раз. Также в список вошли:

Киев – 582 жалобы;

Одесская область – 178 жалоб;

Днепропетровская область – 138 жалоб;

Киевская область – 54 жалобы.

Наиболее распространенная проблема – это интернет-торговля. То есть случаи, когда на сайте отсутствует украинский язык, или по умолчанию загружается русская версия. На это пожаловались 378 граждан.

Еще 293 жалобы было о сфере публичной информации. Речь идет о нарушении требований закона о государственном языке на вывесках, табличках, афишах и другой публичной информации. Кроме того, было 230 обращений об использовании работниками негосударственного языка при предоставлении услуг.

Напомним, что 2 июля уволили с должности Уполномоченного по защите государственного языка Тараса Кременя. Это решение было принято в связи с истечением срока пребывания его в должности. Он занимал должность 5 лет, с 8 июля 2020 года.