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24 червня 2025, 02:55

Діти про війну: вірші 10-річного Харків'янина потрапили у збірку ЮНІСЕФ

24 червня 2025, 02:55
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Фото: Харківська міська рада
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10-річний Артур з Харкова вразив ЮНІСЕФ зворушливим віршем про війну. Його твір потрапив до збірки міжнародної організації

Про це повідомляє "Думка", передає RegioNews.

У Києві презентували збірку "Поезія заради миру". Книгу підготовила організація ЮНІСЕФ. До видання увійшли 30 віршів дітей та підлітків з різних регіонів України, присвячених досвіду життя в умовах війни. Серед авторів - 10-річний хлопчик з Харкова.

Він написав вірш "Бабусині слова". Твір хлопчика відібрали як один із прикладів дитячого погляду на війну, розлуку та підтримку близьких.

Слід зазначити, що збірка "Поезія заради миру" доступна безкоштовно на сайті ЮНІСЕФ англійською та українською мовами.

Нагадаємо, за даними ювенальних прокурорів внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ в Україні загинули 530 дітей. Понад 1 960 дітей зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

Найбільше постраждало дітей в таких регіонах: Донецькій — 645, Харківській — 492, Херсонській — 208, Дніпропетровській — 242, Київській — 146, Запорізькій — 181, Миколаївській — 119, а також Сумській областях — 139.

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