Фото: Харьковский городской совет

10-летний Артур из Харькова поразил ЮНИСЕФ трогательным стихотворением о войне. Его произведение попало в сборник международной организации

Об этом сообщает "Думка", передает RegioNews.

В Киеве презентовали сборник "Поэзия ради мира". Книгу подготовила организация ЮНИСЕФ. В издание вошли 30 стихотворений детей и подростков из разных регионов Украины, посвященных опыту жизни в условиях войны. Среди авторов – 10-летний мальчик из Харькова.

Он написал стихотворение "Бабушкины слова". Произведение мальчика было отобрано как один из примеров детского взгляда на войну, разлуку и поддержку близких.

Следует отметить, что сборник "Поэзия ради мира" доступен бесплатно на сайте ЮНИСЕФ на английском и украинском языках.

Напомним, по данным ювенальных прокуроров в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 530 детей. Более 1 960 детей получили ранения различной степени тяжести.

Больше всего пострадало детей в таких регионах: Донецкой – 645, Харьковской – 492, Херсонской – 208, Днепропетровской – 242, Киевской – 146, Запорожской – 181, Николаевской – 119, а также Сумской областях – 139.