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28 квітня 2025, 20:52

У Харківській області підірвалась машина розмінування

28 квітня 2025, 20:52
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фото: ДСНС
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У Студенецькому лісництві у Харківській області підірвалась машина механізованого розмінування

Про це Державна служба України з надзвичайних ситуацій повідомила у Фейсбуці, передає RegioNews.

Як зазначається, під час проведення робіт із розмінування протипожежних розривів на території Студенецького лісництва Ізюмського району Харківської області сталася детонація вибухонебезпечного предмета під робочим органом машини механізованого розмінування Komatsu.

На щастя, обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, житель Харківщини може сісти на 3 роки за незаконно спиляні 16 дерев.

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