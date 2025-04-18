06:40  18 квітня
На Рівненщині врятували пораненого червонокнижного орлана-білохвоста
07:05  18 квітня
Битва за Бахмут: ЗСУ показали зруйноване росіянами місто
19:58  17 квітня
Росіяни масово конфіскують квартири в Маріуполі: що відомо
UA | RU
UA | RU
18 квітня 2025, 10:45

Сили ППО збили три ракети та 23 БпЛА, які атакували Україну

18 квітня 2025, 10:45
Читайте также на русском языке
фото: Генштаб ЗСУ/Facebook
Читайте также
на русском языке

У ніч на 18 квітня російська армія здійснила удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА. Сили ППО збили три крилаті ракети та 23 ворожі дрони, ще 10 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 43 засоби повітряного нападу противника — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів):

  • 1 балістичну ракету "Іскандер-М" (район пуску — Крим);
  • 5 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків — ТОТ Запорізької області, Крим);
  • 37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Міллєрово, Курськ — РФ).

Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 26 повітряних цілей:

  • 3 крилатих ракет "Іскандер-К";
  • 23 ударних БпЛА типу Shahed.
  • 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці для удару по Харкову окупаційні війська РФ застосували три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо про загиблого і 74 постраждалих.

gnews gnews Підписуйся, щоб дізнаватись новини першим Підписатись
РФ обстріли окупанти ЗСУ атака ППО ракетний удар шахед Повітряні сили
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 18 квітня
18 квітня 2025, 09:35
У Сумах РФ вдарила "шахедами" по кондитерському цеху, де випікали паски: є жертва
18 квітня 2025, 08:30
Ракетний удар по Дніпру: пошкоджені фітнес-центр, готель та офіс
18 квітня 2025, 07:40
Всі новини »
16 квітня 2025
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Українці старше 50 років частіше за інших стикаються з труднощами працевлаштування. Попри досвід та знання, цій категорії громадян ринок часто пропонує некваліфіковану роботу з низькою зарплатою — нед...
15 квітня 2025
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Росія робить усе можливе, щоби зірвати майбутнє перемир’я, але намагається зробити це руками України. Та, попри чергову скандальну заяву президента США Дональда Трампа, цей план у росіян, схоже, прова...
11 квітня 2025
Соціологія проти Мін’Єд. Чому українців за кордоном не зацікавили ініціативи Олексія Чернишова
На діяльності Міністерства національної єдності, за великим рахунком, можна ставити хрест. Міністерство з пафосною (цілком в стилі неймінгу нинішньої влади) назвою, створене минулого року, констатувал...
10 квітня 2025
Що відомо про бізнесмена Манукяна, якого підозрюють у зв’язках з Арменом "Горлівським"
Харківський бізнесмен Володимир Манукян зазвичай уникає публічності. Він із категорії людей з надзвичайно суперечливою репутацією. Але недавно кілька ЗМІ звернули увагу на його недавнє минуле і зв’язк...
Миру не досягнути. Логіка подальших дій Трампа
18 квітня 2025, 11:46
Україна отримала понад 100 тисяч доз вакцини від дифтерії та правця
18 квітня 2025, 11:33
На Запоріжжі росіяни атакували КАБами та РСЗВ прифронтові села: поранений чоловік
18 квітня 2025, 11:30
Україна і США підписали меморандум про співпрацю: з'явився повний текст
18 квітня 2025, 11:14
У Миколаєві після атаки ворожого дрона спалахнула масштабна пожежа
18 квітня 2025, 10:49
Масований обстріл Сумщини: понад 100 вибухів, є загиблий і поранений
18 квітня 2025, 10:29
Понад 70 постраждалих: РФ вдарила по Харкову балістичними ракетами "Іскандер-М"
18 квітня 2025, 09:50
Генштаб ЗСУ оновив дані про втрати РФ: інформація станом на 18 квітня
18 квітня 2025, 09:35
Поляк, який вивозив ухилянтів за кордон, отримав 5 років ув’язнення в Україні
18 квітня 2025, 09:10
10 травня 2024
У прокуратурі показали відео наслідків нічного удару по Харкову, зняте дроном
20 березня 2024
Росіяни нищать Велику Писарівку на Сумщині: моторошні кадри руйнувань
09 березня 2024
Прикордонники на лівому березі Херсонщини знищили гаубицю і склад боєприпасів ворога
Всі відео »
Робота не для всіх: як в Україні "душать" потенціал покоління 50+
Сумська трагедія. Чого прагнула досягти Росія, і навіщо Трамп грає на боці Кремля
Всі публікації »
Сергій Фурса
Віктор Андрусів
Олексій Гончаренко
Всі блоги »