Сили ППО збили три ракети та 23 БпЛА, які атакували Україну
У ніч на 18 квітня російська армія здійснила удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА. Сили ППО збили три крилаті ракети та 23 ворожі дрони, ще 10 — локаційно втрачені
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.
За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 43 засоби повітряного нападу противника — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів):
- 1 балістичну ракету "Іскандер-М" (район пуску — Крим);
- 5 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків — ТОТ Запорізької області, Крим);
- 37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Міллєрово, Курськ — РФ).
Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 26 повітряних цілей:
- 3 крилатих ракет "Іскандер-К";
- 23 ударних БпЛА типу Shahed.
- 10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.
"Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина", — йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, вранці для удару по Харкову окупаційні війська РФ застосували три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо про загиблого і 74 постраждалих.