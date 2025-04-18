Сили ППО збили три ракети та 23 БпЛА, які атакували Україну

фото: Генштаб ЗСУ/Facebook

У ніч на 18 квітня російська армія здійснила удар по Україні ракетами наземного базування та ударними БпЛА. Сили ППО збили три крилаті ракети та 23 ворожі дрони, ще 10 — локаційно втрачені

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Командування Повітряних сил ЗСУ.

За попередніми даними, радіотехнічні війська Повітряних сил виявили 43 засоби повітряного нападу противника — шість ракет різних типів та 37 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів):

1 балістичну ракету "Іскандер-М" (район пуску — Крим);

5 крилатих ракет "Іскандер-К" (райони пусків — ТОТ Запорізької області, Крим);

37 ударних БпЛА типу Shahed та дрони-імітатори інших типів (райони пусків — Міллєрово, Курськ — РФ).

Станом на 09:30 військові підтвердили збиття 26 повітряних цілей:

3 крилатих ракет "Іскандер-К";

23 ударних БпЛА типу Shahed.

10 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені.

"Внаслідок ворожої атаки постраждали: Сумщина, Харківщина, Дніпропетровщина, Миколаївщина, Київщина", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці для удару по Харкову окупаційні війська РФ застосували три балістичні ракети типу "Іскандер-М". Відомо про загиблого і 74 постраждалих.