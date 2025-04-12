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12 квітня 2025, 16:58

Через ворожий обстріл на Харківщині спалахнула пожежа

12 квітня 2025, 16:58
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фото: ДСНС Харківщини
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У суботу, 12 квітня, російські загарбники атакували безпілотником селище Золочів на Харківщині, що призвело до пожежі в приватному секторі

Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.

Зазначається, що внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа у літній кухні приватного будинку на площі 30 м кв.

Також пошкоджено сам житловий будинок та інші надвірні забудови.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 9 рятувальників, 2 одиниці техніки та медичний розрахунок ДСНС.

Нагадаємо, на Харківщині росіяни застосували проти мирного населення керовані авіабомби, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА. Постраждали чотири мирні жителі.

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