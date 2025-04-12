Через ворожий обстріл на Харківщині спалахнула пожежа
У суботу, 12 квітня, російські загарбники атакували безпілотником селище Золочів на Харківщині, що призвело до пожежі в приватному секторі
Про це повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області, передає RegioNews.
Зазначається, що внаслідок влучання безпілотника сталася пожежа у літній кухні приватного будинку на площі 30 м кв.
Також пошкоджено сам житловий будинок та інші надвірні забудови.
За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.
До ліквідації наслідків ворожого удару було залучено 9 рятувальників, 2 одиниці техніки та медичний розрахунок ДСНС.
Нагадаємо, на Харківщині росіяни застосували проти мирного населення керовані авіабомби, артилерію, РСЗВ, FPV-дрони, БпЛА. Постраждали чотири мирні жителі.
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