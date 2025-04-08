Російська війська обстріляли Куп’янськ з артилерії: в ОВА показали наслідки атаки
Сьогодні вдень російська окупаційна армія атакувала місто Куп’янськ. Внаслідок артобстрілу пошкоджена житлова інфраструктура
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, передає RegioNews.
Він уточнив, що загарбники, незважаючи на жодні звичаї та правила війни, здійснили артилерійський обстріл зі зброї 152 калібру приватних будинків.
"Ворог не припиняє атакувати цивільні об’єкти та тероризувати мирних людей. На щастя, обійшлося без постраждалих. Ситуація в Куп’янську залишається напруженою", – додав Олег Синєгубов.
Раніше повідомлялося, що в місті Вовчанськ на Харківщині війська РФ скинули з дрона вибухівку, постраждав 64-річний чоловік.
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