Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: в ОВА показали последствия атаки
Сегодня днем российская оккупационная армия атаковала город Купянск. В результате артобстрела повреждена жилищная инфраструктура
Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.
Он уточнил, что захватчики, несмотря ни на какие обычаи и правила войны, совершили артиллерийский обстрел из оружия 152 калибра частных домов.
"Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуация в Купянске остается напряженной", – добавил Олег Синегубов.
Ранее сообщалось, что в городе Волчанск на Харьковщине войска РФ сбросили с дрона взрывчатку, пострадал 64-летний мужчина.
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