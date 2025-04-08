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08 апреля 2025, 18:05

Российские войска обстреляли Купянск из артиллерии: в ОВА показали последствия атаки

08 апреля 2025, 18:05
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фото: Олег Синегубов
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Сегодня днем российская оккупационная армия атаковала город Купянск. В результате артобстрела повреждена жилищная инфраструктура

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

Он уточнил, что захватчики, несмотря ни на какие обычаи и правила войны, совершили артиллерийский обстрел из оружия 152 калибра частных домов.

"Враг не прекращает атаковать гражданские объекты и терроризировать мирных людей. К счастью, обошлось без пострадавших. Ситуация в Купянске остается напряженной", – добавил Олег Синегубов.

Ранее сообщалось, что в городе Волчанск на Харьковщине войска РФ сбросили с дрона взрывчатку, пострадал 64-летний мужчина.

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РФ война обстрелы Синегубов Олег Васильевич оккупанты Харьковская область разрушения Купянск
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