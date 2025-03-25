Фото: прокуратура

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

24 марта в период с 21:40 до 22:30 российские войска атаковали Изюм беспилотниками. Известно, что россияне использовали более десяти беспилотников.

По данным правоохранителей, попадания по территории гражданского предприятия повлекли за собой разрушение и масштабный пожар площадью 8800 м кв. Повреждены здания и легковые и грузовые автомобили. Кроме того, были повреждены контактные линии пути на железной дороге.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - сообщили правоохранители.

Напомним, днем 24 марта российские войска ударили по центру Сум. В областной прокуратуре сообщали о 99 пострадавших. Известно, что среди них 23 ребенка. В результате обстрела повреждены здания, в том числе - дома и школа.