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25 марта 2025, 13:59

Удар по Изюму: в прокуратуре рассказали о последствиях

25 марта 2025, 13:59
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Фото: прокуратура
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Российские войска вечером атаковали Изюм. Враг использовал беспилотники

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, передает RegioNews.

24 марта в период с 21:40 до 22:30 российские войска атаковали Изюм беспилотниками. Известно, что россияне использовали более десяти беспилотников.

По данным правоохранителей, попадания по территории гражданского предприятия повлекли за собой разрушение и масштабный пожар площадью 8800 м кв. Повреждены здания и легковые и грузовые автомобили. Кроме того, были повреждены контактные линии пути на железной дороге.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военными", - сообщили правоохранители.

Напомним, днем 24 марта российские войска ударили по центру Сум. В областной прокуратуре сообщали о 99 пострадавших. Известно, что среди них 23 ребенка. В результате обстрела повреждены здания, в том числе - дома и школа.

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