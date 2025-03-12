На Харківщині судитимуть 45-річного чоловіка, який виправдовував та підтримував російську агресію

фото: freepik.com

Зловмисник навесні 2022 року під час тимчасової окупації міста публічно схвалював незаконне перебування військовослужбовців РФ на території України

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на сайт поліції Харківської області.

Також житель Харківщини виправдовував, підтримував та визнавав правомірною тимчасову окупацію частини території України, підтримувала незаконні дії РФ проти України. Усе це він знімав на відео.

Напередодні звільнення міста Ізюм чоловік втік разом з окупаційними військами на непідконтрольну ЗСУ територію.

Викрили у незаконних діях 45-річного мешканця міста Ізюм працівники Ізюмського районного управління спільно з працівниками Ізюмської окружної прокуратури Харківської області та Службою безпеки України.

Зловмиснику загрожують виправні роботи на строк до двох років або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Нагадаємо, в Харкові "Шахед" влучив між будинками: постраждала людина.