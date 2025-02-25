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25 февраля 2025, 04:21

Россияне ударили по Харьковщине: повреждены дома, есть раненые

25 февраля 2025, 04:21
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иллюстративное фото: из открытых источников
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В понедельник, 24 февраля, около 23:15 российские оккупанты ударили по городу Дергачи в Харьковском районе

Об этом сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов, передает RegioNews.

В результате вражеского обстрела повреждены частные дома. Получили ранения две гражданские женщины, им оказали помощь на месте.

Профильные службы работают на месте попадания.

Напомним, утром 24 февраля российская армия сбросила КАБ на село Цуповка Харьковского района. Повреждены не менее 20 домов, пострадали четыре человека.

Харьковская область война обстрелы пострадавшие повреждения
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