Під Вовчанськом прикордонники знищили опорники та вогневі позиції окупантів
Бійці-прикордонники бригади "Гарт" запобігають будь-яким спробам армії РФ закріпитися біля Вовчанська Харківської області
Про це повідомляє Держприкордонслужба, передає RegioNews.
"Чергову серію ударів по місцях зосередження противника з використанням FPV-дронів та мінометів завдали бійці підрозділу "Falcon". Уражено опорні пункти окупантів та вогневі позиції, зокрема мінометну", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, днями артилеристи вдарили по позиціях окупантів під Вовчанськом — ліквідовані близько 20 росіян.
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