Под Волчанском пограничники уничтожили опорники и огневые позиции оккупантов

фото: ГПСУ

Об этом сообщает Госпогранслужба, передает RegioNews.

"Очередную серию ударов по местам сосредоточения противника с использованием FPV-дронов и минометов нанесли бойцы подразделения "Falcon". Поражены опорные пункты кафиров и огневые позиции, в том числе минометная", — говорится в сообщении.

Напомним, на днях артиллеристы ударили по позициям кафиров под Волчанском — ликвидированы около 20 россиян.