Замість 1366 отримали 261 одиницю супутникового ресурсу: двох екскерівників судитимуть

Фото: Офіс Генерального прокурора

Прокурори Офісу Генерального прокурора скерували до суду обвинувальний акт щодо двох колишніх керівників державної науково-дослідної установи. Їх обвинувачують у службовій недбалості, яка, за даними слідства, спричинила державі понад 18,2 млн гривень збитків

Про це повідомив Офіс Генпрокурора, передає RegioNews .

За матеріалами справи, у 2021 році державна установа уклала з китайською корпорацією контракт вартістю понад 22,2 млн гривень. Договір передбачав отримання ресурсу супутників SuperView-1 для високоточної зйомки території України та за її межами.

Відповідно до умов контракту установа мала отримати 1366 умовних одиниць супутникового ресурсу. Однак фактично було надано лише 261 умовну одиницю — менш як п’яту частину від передбаченого договором обсягу.

Попри це, за даними слідства, посадовці погодили та підписали п’ять актів приймання послуг. У документах вони підтвердили отримання повного обсягу супутникового ресурсу, передбаченого договором.

Як зазначають правоохоронці, обвинувачені не перевірили фактичний обсяг наданих послуг та достовірність документів, хоча відповідно до своїх службових повноважень мали це зробити.

Унаслідок цього державна установа оплатила значний обсяг послуг, які фактично не були надані. За висновками судових експертиз, розмір завданої державі шкоди перевищує 18,2 млн гривень.

Дії двох колишніх керівників кваліфіковано за частиною 2 статті 367 Кримінального кодексу України — службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки.

Під час досудового розслідування Державне космічне агентство України заявило цивільний позов про відшкодування понад 18,2 млн гривень завданої державі шкоди.

Нагадаємо, що в Одесі інженеру з технічного нагляду повідомили про підозру у службовій недбалості під час ремонту укриття в дитячому садку.