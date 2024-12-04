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04 декабря 2024, 00:14

В Харьковской области осудили мужчину, который насиловал 13-летнюю падчерицу

04 декабря 2024, 00:14
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фото: pixabay
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В Харьковском районе мужчина систематически насиловал свою падчерицу и издевался над женой. Злоумышленника отправили за решетку

Об этом передает RegioNews со ссылкой на прессслужбу прокуратуры.

Прокуроры доказали, что мужчина в течение 2019 года систематически насиловал и совершал сексуальные действия в отношении падчерицы, которой на тот момент было 13 лет. Мужчина делал это, когда никого не было дома и в гараже. При этом он преимущественно находился пьяным.

Также установлены факты издевательства фигуранта над женой. В мае 2019 года супруги поссорились и мужчина избил женщину. Потерпевшая не обращалась в полицию, потому что мужчина угрожал ей убийством. Чтобы подтвердить свои слова, на глазах у женщины он зарубил собаку.

Приговора мужчина ожидал под стражей. В судебном заседании признал свою вину только за избиение супруги.

Суд назначил злоумышленнику наказание в 14 лет тюрьмы.

Напомним, ранее суд вынес приговор 48-летнему злоумышленнику, изнасиловавшему 4-летнюю девочку в Броварах на Киевщине.

Харьковская область война суд приговор изнасилование Избиение
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