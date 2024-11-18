фото: Шевченковская поселковая военная администрация

В 2022 году во время оккупации Шевченковской громады в результате ракетного удара было уничтожено помещение сельского совета и фельдшерско-акушерского пункта (ФАПа) в селе Безмятежное. Сейчас в селе открыли современный модульный фельдшерский пункт

Об этом сообщает Шевченковская поселковая военная администрация, передает RegioNews.

Чтобы обеспечить жителей старостата, где проживает более 600 человек, надлежащими медицинскими услугами, поселковая военная администрация обратилась за помощью в благотворительные организации. Благодаря поддержке немецкого благотворительного фонда "Три мушкетера" в селе появился современный модульный фельдшерский пункт.





Новый пункт оборудован всем необходимым для комфортного обслуживания населения. В модульном помещении предусмотрена комната ожидания, кабинет врача, комната осмотра пациентов и санузел.

Фонд "Три мушкетера" обеспечил ФАП мебелью и современным медоборудованием. Помещение оборудовано электроотоплением, а в ближайшие дни оно будет подключено к системам водоснабжения и водоотвода.

Напомним, ранее сообщалось, что в октябре Совет обороны Харьковщины принял решение о принудительной и обязательной эвакуации всех гражданских из ряда населенных пунктов области.