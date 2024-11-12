В прокуратуре показали последствия удара нового российского дрона "Молния" в Харькове

фото: Харьковская областная прокуратура

Харьковская областная прокуратура обнародовала фото последствий атаки российского дрона "Молния" в Слободском районе Харькова. Дрон этого типа россияне сегодня, 12 ноября, впервые использовали для ударов по Харькову

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Атаку враг совершил примерно в 15:35. Вражеский дрон попал в 11-этажный жилой дом в Слободском районе города.

В результате обстрела получила ранение 70-летняя женщина. Предварительно для удара российские войска применили ударный дрон "Молния-1". До этого дрон этого же типа использовали для атаки в Салтовском районе. Там пострадали два человека.

Напомним, ранее сообщалось, что в результате дроновых атак по Харькову 12 ноября пострадали три человека.