На Харківщині український пілот FPV-дронів ліквідував 17 окупантів

фото: ДПСУ

На Куп’янському напрямку оператор БпЛА прикордонної бригади «Помста» знищив 17 російських загарбників, ще п'ятьох – поранив

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

ДПСУ оприлюднила кадри ліквідації загарбників.

"Оператор ударного дрона з 4 комендатури швидкого реагування менш ніж за тиждень бойової роботи ліквідував 17 окупантів, ще 5 дістали поранень. "Aut nos aut nullus! – Або ми, або ніхто!", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на Вовчанському напрямку в Харківській області "повітряні мисливці" прикордонної бригади "Гарт" ефективно відпрацювали по ворожих цілях. Серед знищеного — транспорт та гаубиці росіян.